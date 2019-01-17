Месси и Коутинью - в старте "Барселоны" на матч с "Леванте"

"Барселона" и "Леванте" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании. С первых минут в составе каталонского клуба встречу начнут нападающие Лионель Месси и Филиппе Коутинью.

Состав "Барселоны": Силлессен, Семеду, Альба, Лангле, Мурильо, Ракитич, Артур, Видаль, Месси, Дембеле, Коутинью.

Состав "Леванте": Фернандес, Майораль, Пьер, Саймон, Прцич, Барди, Коке, Постиго, Кабако, Боатенг, Кампанья.

Отметим, что первый матч между этими клубами завершился победой "Леванте" со счетом 2:1.

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