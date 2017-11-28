Месси и его семья отправились в Финляндию к Санта-Клаусу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси со своей женой Антонеллой Ракуццо и детьми Тьяго и Матео отправились в Финляндию, информирует sport.es. Аргентинец получил непбольшой отпуск от главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Вся семья в преддверии Рождества захотела посетить резиденцию Санта-Клауса (Father Christmas) в Финляндии. Жена Месси поделилась одной из фотографий путешествия в своем Инстаграме. Уже в среду нападающий, подписавший новый контракт с каталонцами, вернется в расположение "Барселоны".