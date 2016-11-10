Месси хочет увеличения зарплаты до 50 миллионов в год

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет заключить новый контракт с клубом на существенно улучшенных условиях, сообщает Marca. Его текущая зарплата составляет 40 миллионов евро в год, Месси намерен добиться ее увеличения до 50 миллионов. Срок текущего соглашения футболиста истекает в 2018 году.

Месси всю карьеру провел в "Барсе", стал лучшим бомбардиром в ее истории, выиграл с клубом 29 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а также стал обладателем пяти "Золотых мячей".