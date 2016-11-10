09:51 | ФУТБОЛ — Испания

Месси хочет увеличения зарплаты до 50 миллионов в год

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет заключить новый контракт с клубом на существенно улучшенных условиях, сообщает Marca. Его текущая зарплата составляет 40 миллионов евро в год, Месси намерен добиться ее увеличения до 50 миллионов. Срок текущего соглашения футболиста истекает в 2018 году.

Месси всю карьеру провел в "Барсе", стал лучшим бомбардиром в ее истории, выиграл с клубом 29 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а также стал обладателем пяти "Золотых мячей".

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КОММЕНТАРИИ (17)
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законопослушный гражданин

Совсем гном жадным стал... С другой стороны, клубы частные, с государства деньги не тянут, готовы платить - пусть платят...

11:26

Rus_Tam

Месси достоин любых денег. Он легенда.

11:18

and177

°Максимальная ставка налога в этом году снижена на 5% - с 52% до 47% (в Каталонии она достигала даже 56%: налоговое законодательство страны позволяет автономиям некоторые модификации ставок отчислений). При этом пониже и порог: если раньше верхний уровень налогового тарифа распространялся на тех, кто задекларировал не менее, чем 300.000 € годового дохода, то теперь – от 60.000 € и выше.° И будет зарплата 25 млн. как у Халка в Китае

11:15

Гаттузо зол!

V0VaN /////\В ВХА тоже так думали, когда за огромные деньги собирали звезд. МЛС с Космосом и Пеле и Кройфом. Они думают, что люди будут бесконечно смотреть игру Барса-Реал. Нет не будут. Первые два сезона будут ,а потом интерес упадет. И станут смотреть свои внутренние чемпы. И не надо забывать, что клубы не из этой лиги будут за трансферы заламывать уже не по 100 ломтей, а по 500. Такие цифры ТВ правами и труселями уже не отобьешь.

11:04

Toha050

Достоин,всей своей карьерой доказал.

11:03

V0VaN

Гаттузо зол! А теперь представьте, какие ЗП будут в закрытой лиге, если ее создадут. Да там у самого слабого будет 50-т, а у уровня Месси все 300. И кто сможет потянуть такие расходы на этот евро укроп?! 10:47 ===================================================================================================== Думаю, если такую Лигу создадут, то лишь с целью извлечения прибыли, даже сверхприбыли. Всё будет просчитано до копеек. Если игрокам предложат придуманные выше зарплаты, то значит будут точно знать за счёт чего их платить

10:59

ЗлобныйЖиртрест

Совсем обалдел от жадности.

10:57

Гаттузо зол!

А теперь представьте, какие ЗП будут в закрытой лиге, если ее создадут. Да там у самого слабого будет 50-т, а у уровня Месси все 300. И кто сможет потянуть такие расходы на этот евро укроп?!

10:47

EdVVard

Куда ему столько? Жадность наше всё!

10:43

ЮКИ

дать Лёве эвро,не то сбежит на песо!

10:41

V0VaN

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен А по хорошему говоря - лучше бы ты над имиджем поработал, стилиста нанял, пиарщика. Тогда, глядишь, рекламодатели подтянутся, 10-20 лямов можно поднимать сверху и не доить барселону не хлеб с маслом. КриРо шампуни вон рекламирует, Овца = банк, Аршавин вообще чипсоед. Ты-то чем лучше?.. 10:03 ====================================================================================================== так-то Месси те же чипсы Lays активно рекламирует, Pepsi, Adidas, самсунг гэлэкси, авиалинии какие-то и много чего ещё... про 40млн.евро текущей зарплаты в статейке явный перегиб, скорее всего это его доход с рекламой

10:38

Гаттузо зол!

Тогда ему надо проситься в мусарню, у них есть денюжки, думаю потянут! Какая разница долги в 250 ломтей или в 400. Зато на майках мусара заработают и сыграют с Барсой матч закрытия на новом стадике, одни плюсы. И если честно он похож на сельского мусарка перебравшегося в столицу. Рожа вроде простая, а обует на бабки и не заметишь.

10:36

Flamenco

Лео! Поработай над имиджем и все будет нормалёк!

10:30

zvovs

Ужас как мир не справедлив, за катание мячиком в течении "2 часов в неделю" платят такие деньги :(

10:29

raver87

Бездозник аргентинский!

10:23

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен

А по хорошему говоря - лучше бы ты над имиджем поработал, стилиста нанял, пиарщика. Тогда, глядишь, рекламодатели подтянутся, 10-20 лямов можно поднимать сверху и не доить барселону не хлеб с маслом. КриРо шампуни вон рекламирует, Овца = банк, Аршавин вообще чипсоед. Ты-то чем лучше?..

10:03

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен

Харя не треснет?

10:01

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