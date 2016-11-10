Месси хочет увеличения зарплаты до 50 миллионов в год

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет заключить новый контракт с клубом на существенно улучшенных условиях, сообщает Marca. Его текущая зарплата составляет 40 миллионов евро в год, Месси намерен добиться ее увеличения до 50 миллионов. Срок текущего соглашения футболиста истекает в 2018 году.
Месси всю карьеру провел в "Барсе", стал лучшим бомбардиром в ее истории, выиграл с клубом 29 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов, а также стал обладателем пяти "Золотых мячей".
законопослушный гражданин
Совсем гном жадным стал... С другой стороны, клубы частные, с государства деньги не тянут, готовы платить - пусть платят...
11:26
Rus_Tam
Месси достоин любых денег. Он легенда.
11:18
and177
°Максимальная ставка налога в этом году снижена на 5% - с 52% до 47% (в Каталонии она достигала даже 56%: налоговое законодательство страны позволяет автономиям некоторые модификации ставок отчислений). При этом пониже и порог: если раньше верхний уровень налогового тарифа распространялся на тех, кто задекларировал не менее, чем 300.000 € годового дохода, то теперь – от 60.000 € и выше.° И будет зарплата 25 млн. как у Халка в Китае
11:15
Гаттузо зол!
V0VaN /////\В ВХА тоже так думали, когда за огромные деньги собирали звезд. МЛС с Космосом и Пеле и Кройфом. Они думают, что люди будут бесконечно смотреть игру Барса-Реал. Нет не будут. Первые два сезона будут ,а потом интерес упадет. И станут смотреть свои внутренние чемпы. И не надо забывать, что клубы не из этой лиги будут за трансферы заламывать уже не по 100 ломтей, а по 500. Такие цифры ТВ правами и труселями уже не отобьешь.
11:04
Toha050
Достоин,всей своей карьерой доказал.
11:03
V0VaN
Гаттузо зол! А теперь представьте, какие ЗП будут в закрытой лиге, если ее создадут. Да там у самого слабого будет 50-т, а у уровня Месси все 300. И кто сможет потянуть такие расходы на этот евро укроп?! 10:47 ===================================================================================================== Думаю, если такую Лигу создадут, то лишь с целью извлечения прибыли, даже сверхприбыли. Всё будет просчитано до копеек. Если игрокам предложат придуманные выше зарплаты, то значит будут точно знать за счёт чего их платить
10:59
ЗлобныйЖиртрест
Совсем обалдел от жадности.
10:57
Гаттузо зол!
А теперь представьте, какие ЗП будут в закрытой лиге, если ее создадут. Да там у самого слабого будет 50-т, а у уровня Месси все 300. И кто сможет потянуть такие расходы на этот евро укроп?!
10:47
EdVVard
Куда ему столько? Жадность наше всё!
10:43
ЮКИ
дать Лёве эвро,не то сбежит на песо!
10:41
V0VaN
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен А по хорошему говоря - лучше бы ты над имиджем поработал, стилиста нанял, пиарщика. Тогда, глядишь, рекламодатели подтянутся, 10-20 лямов можно поднимать сверху и не доить барселону не хлеб с маслом. КриРо шампуни вон рекламирует, Овца = банк, Аршавин вообще чипсоед. Ты-то чем лучше?.. 10:03 ====================================================================================================== так-то Месси те же чипсы Lays активно рекламирует, Pepsi, Adidas, самсунг гэлэкси, авиалинии какие-то и много чего ещё... про 40млн.евро текущей зарплаты в статейке явный перегиб, скорее всего это его доход с рекламой
10:38
Гаттузо зол!
Тогда ему надо проситься в мусарню, у них есть денюжки, думаю потянут! Какая разница долги в 250 ломтей или в 400. Зато на майках мусара заработают и сыграют с Барсой матч закрытия на новом стадике, одни плюсы. И если честно он похож на сельского мусарка перебравшегося в столицу. Рожа вроде простая, а обует на бабки и не заметишь.
10:36
Flamenco
Лео! Поработай над имиджем и все будет нормалёк!
10:30
zvovs
Ужас как мир не справедлив, за катание мячиком в течении "2 часов в неделю" платят такие деньги :(
10:29
raver87
Бездозник аргентинский!
10:23
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
А по хорошему говоря - лучше бы ты над имиджем поработал, стилиста нанял, пиарщика. Тогда, глядишь, рекламодатели подтянутся, 10-20 лямов можно поднимать сверху и не доить барселону не хлеб с маслом. КриРо шампуни вон рекламирует, Овца = банк, Аршавин вообще чипсоед. Ты-то чем лучше?..
10:03
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
Харя не треснет?
10:01