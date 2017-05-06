Месси договорился с "Барселоной" о новом контракте?

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом, утверждает Marca.

Отец и агент аргентинца Хорхе Месси провел переговоры с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и пришел с ним к соглашению по главным вопросам. Однако отмечается, что говорить о продлении контракта как о решенном деле пока не приходится.

Ранее сообщалось, что Месси отклонил предложение клуба: форварду сборной Аргентины предложили контракт до 2022 года с зарплатой 30–35 миллионов евро в год. Действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года.