Месси будет получать 30 миллионов евро за сезон

"Барселона" предложила нападающему Лионелю Месси новый контракт сроком на четыре года, сообщает AS. Зарплата игрока составит около 30 миллионов евро за сезон.

Отец и агент аргентинца Хорхе Месси провел с президентом клуба Хосепом Бартомеу 21 апреля встречу, в ходе которой обе стороны выразили заинтересованность в подписании контракта на таких условиях. Новый контракт будет рассчитан на 4 года.

Нынешний контракт нападающего "Барселоны" действует до лета 2018 года.

В составе сине-гранатовых аргентинец стал восьмикратным чемпионом Испании, четыре раза он становился победителем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".