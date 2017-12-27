Месси больше 80 процентов игрового времени матча с "Реалом" проходил пешком

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси большую часть игрового времени в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0) перемещался пешком. Аргентинец провел на поле всю встречу.
По данным brfootball, 30-летний аргентинец провел 83,1 процента игрового времени перемещался по полю пешком. 10,8 процента он бегал трусцой. 4,95 процента игрового времени он бегал. Около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.
Напомним, в этой встрече Месси забил гол и отдал результативную передачу.
"Реал" - "Барселона". Класико в мемах //
Когда "аргентум" дороже золота. Нокдаун и нокаут от Месси //
Такого бы Месси - да в Нижнем на ЧМ-2018!
Stats show Messi saved his energy for the big moments in El Clasico pic.twitter.com/bDI96kvtyq– B/R Football (@brfootball) 26 декабря 2017 г.
Panuchi
впрочем , ничего нового
15:10
Очень плохой мальчик
"-Что же Вы стоите,проходите.-Спасибо,я пешком постою" (c)
13:51
lavrentev01
при таком результате - никаких претензий) победителей не судят)
12:36
Островзаячий
Гаттузо Крут!!!!!!#! : Зато глушняков играет в стиле- дурная голова ногам покоя не дает. 09:35________Так когда у него не шла игра, он оправдывался, мол по пробегу так же как в прошлом сезоне, а сейчас чего-то не прёт.
11:00
ЮКИ
бегают только лоси и Бездари!а Великий Лёва завсегда пешочком оказывается в Нужный Момент в Нужном Месте!при этом ещё и обыграть успевает пару-тройку бегунов!что касаемо Всеволода Михайловича и Эдуарда Анатольевича,то только Идиоты могут писать,что они ходили пешком!кто видел их Вживую помнит Рывки и Ускорения,которыми они рвали любую защиту!что касаемо бегунов,то в СССР были Владимир Куц,Пётр Болотников,Валерий Борзов,которым тоже Равных не было!
10:31
Nikko45
Да, а когда Месси на экране не было вообще, в это время он ходил пива попить в соседний бар.
10:30
karlikf1
echo2011 08:47, ну, так тоже некорректно писать, дескать Стрельцов и Бобров ходили по полю пешком. В их времена футбол был, что наз-ся, пешком. Смотришь кадры хроники 50-х-60-х и даже 80-х годов и диву даёшься, что из себя представлял футбол того времени: нападающий идёт с мячом пешком в направлении ворот соперников, защитники стоят на месте их поджидают. Нападающие же не просто ведут мяч, а ещё голосом и жестами рук руководят своими партнёрами. Разве сейчас можно представить себе такой футбол? Да ещё на высшем уровне.
10:23
karlikf1
Drolati 08:24, не сделает. Глупости пишешь: приедет, в 45 лет, сделает, чемпионом. Анжи - вон, группа игроков самого высокого уровня, что по мировым, что по росс. меркам не то, что не сделала чемпионом, а даже на первую строчку таблицы не вытащила по ходу чемпионата.
10:17
Flamenco
Интересно! Когда Великобритания уйдет под водой? США тоже
09:46
П_о_в_а_р
Все великие 80% игрового ходят по полю пешком. Месси, Аршавин...
09:46
icezellion
Теперь наши футболисты, когда их будут обвинять в том, что они ходят пешком по полю, будут говорить, что с Месси пример берут.
09:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато глушняков играет в стиле- дурная голова ногам покоя не дает.
09:35
Serenky25
Пешком тоже устать можно.
09:29
Termin79
Пфф, хоть здесь наша сборная его переплюнула. Она вся пешком играет :)
09:26
arkmo1
Эти слова сказал тренер европейского клуба соперника Динамо Киев, к сожалению не помню имени, а относились они к вопросу о скорости Блохина на стометровке.
09:15
баламошка
Старая бабка. Гнать её в Спартак!
09:05
shur
А о Блохине как раз Стрельцов сказал :"Я ничего не понимаю в лёгкой атлетике".______________ Классно сказал! Но я впервые об этом слышу.
08:50
echo2011
Если начать составлять сборную мира из тех футболистов,кто любил ходить по полю пешком,то Бобров и Стрельцов были бы в первых рядах.А о Блохине как раз Стрельцов сказал :"Я ничего не понимаю в лёгкой атлетике".
08:47
maxcds
бегать не требовалось
08:41
shur
Герд Мюллер тоже ходил пешком, на поле был не заметен. А свои голы забивал в нужный момент
08:37
Drolati
в 45 он приедет в Амкар и сделает его чемпионом
08:24