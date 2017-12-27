Месси больше 80 процентов игрового времени матча с "Реалом" проходил пешком

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси большую часть игрового времени в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0) перемещался пешком. Аргентинец провел на поле всю встречу.

По данным brfootball, 30-летний аргентинец провел 83,1 процента игрового времени перемещался по полю пешком. 10,8 процента он бегал трусцой. 4,95 процента игрового времени он бегал. Около одного процента у него ушло на спринтерские ускорения.

Напомним, в этой встрече Месси забил гол и отдал результативную передачу.

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