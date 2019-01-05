Медрана принес "Райо Вальекано" победу над "Вальядолидом"

"Райо Вальекано" обыграл "Вальядолид" в матче 18-го тура чемпионата Испании – 1:0. Единственный гол встречи на счету у Альваро Медрана.

"Райо Вальекано" занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 16 очков, "Вальядолид" - на 14-м месте (21 очко).



Чемпионат Испании

Лига 1



18-й тур

"Вальядолид" – "Райо Вальекано" – 0:1 (0:1)

Гол: Медран, 1.

Нереализованный пенальти: Мичел, 88 (вратарь)

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 46), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Чоп, 63), Кеко (Верде, 74), Оскар Плано, Энес Унал.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 85), Медран, Комесанья, Эмбарба (Бебе, 63), Рауль де Томас (Тито, 90+1).

Предупреждения: Эмбарба, 56. Трехо, 59. Бебе, 65.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

5 января. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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