Медрана принес "Райо Вальекано" победу над "Вальядолидом"

"Райо Вальекано" обыграл "Вальядолид" в матче 18-го тура чемпионата Испании – 1:0. Единственный гол встречи на счету у Альваро Медрана.
"Райо Вальекано" занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 16 очков, "Вальядолид" - на 14-м месте (21 очко).
Чемпионат Испании
Лига 1
18-й тур
"Вальядолид" – "Райо Вальекано" – 0:1 (0:1)
Гол: Медран, 1.
Нереализованный пенальти: Мичел, 88 (вратарь)
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 46), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Чоп, 63), Кеко (Верде, 74), Оскар Плано, Энес Унал.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 85), Медран, Комесанья, Эмбарба (Бебе, 63), Рауль де Томас (Тито, 90+1).
Предупреждения: Эмбарба, 56. Трехо, 59. Бебе, 65.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
5 января. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".
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