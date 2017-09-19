Мбаппе и Дембеле – в списке претендентов на Golden Boy-2017

Опубликован список футболистов, претендующих на премию Golden Boy. Награда вручается лучшему игроку (до 21 года) Европы. В списке номинантов оказались нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе и форвард "Барселоны" Усман Дембеле.

Полный список кандидатов выглядит следующим образом:

Аарон Мартин ("Эспаньол"), Жан-Кевин Огюстен ("Лейпциг"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Стивен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Усман Дембеле ("Барселона"), Амаду Диавара ("Наполи"), Каспер Дольберг ("Аякс"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Борха Майораль ("Реал"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Эмре Мор ("Сельта"), Рис Оксфорд ("Боруссия" М), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Д), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Аллан Сен-Максимен ("Ницца"), Доминик Соланке ("Ливерпуль"), Тео Эрнандез ("Реал"), Юри Тилеманс ("Монако"), Энес Юнал ("Вильярреал"), Кайл Уокер-Питерс ("Тоттенхэм").