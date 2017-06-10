Майораль может провести в "Реале" сезон-2017/18

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен предложить нападающему Борхе Майоралю провести предстоящий сезон в команде, утверждает AS. Мадридцев покинет Мариано, исполнявший роль третьего форварда "Королевского клуба" в сезоне-2016/17, и Зидан видит в Майорале замену для доминиканца.

Испанец, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за "Вольфсбург", примет решение о своем будущем, отталкиваясь от имеющихся предложений. Отметим, что 20-летний форвард являлся основным игроком молодежного состава "Реала" при Зидане.

В составе "волков" Майораль провел 21 матч в двух турнирах (427 минут) и забил два гола.