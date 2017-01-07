Майкл Оуэн: "Думал, что я набрал вес, но потом я увидел Роналдо"

Экс-нападающий "Реала" Майкл Оуэн, приглашенный на церемонию вручения "Золотого мяча" форварду мадридцев Криштиану Роналду перед игрой 17-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (5:0), пошутил над другим именитым гостем Роналдо. Помимо англичанина и бразильца на церемонию были приглашены другие экс-футболисты "Королевского клуба", завоевывавшие "Золотой мяч". Речь идет о Раймоне Копе, Луише Фигу, а также о главном тренере "Реала" Зинедине Зидане. Полузащитник Кака и защитник Фабио Каннаваро поздравили Криштиану Роналду с помощью видеообращения.

"Я думал, что набрал вес, пока не увидел моего старого приятеля Ронни", – написал на своей странице в твиттере Оуэн.