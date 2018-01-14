Маурисио Покеттино: "Реал"? Футбол заведет меня туда, куда ему будет угодно"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в интервью Onda Cero не стал исключать возможности того, что однажды он может возглавить "Реал". Также наставник "шпор" похвалил своего подопечного Харри Кейна, который входит в сферу интересов "королевского клуба".

- Я счастлив там, где я сейчас, в "Тоттенхэме", - ответил Покеттино на вопрос о том, как он относится желанию некоторых болельщиков "Реала", чтобы он однажды возглавил мадридцев, - Футбол заведет меня туда, куда ему будет угодно. Жорже Грифа, который для меня, как отец, говорил: "Не думай слишком много. Наслаждайся настоящим, будь профессиональным и ответственным. Тогда футбол приведет тебя туда, куда ты хочешь".

С тех пор, как Кейн появился, он немедленно стал показывать класс. Сейчас, три года спустя в "Тоттехэме", он побил все рекорды.