Маурисио Покеттино: "Реал"? Что бы ни произошло, это произойдет"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино высказался на тему его возможной работы в "Реале". Ранее стало известно, что он является основным кандидатом на должность наставника "Королевского клуба".

– "Реал"? Что бы ни произошло, это произойдет, – цитирует Покеттино Football Espana. - Я должен позволить футболу привести меня туда, куда ему нужно, чтобы мне не пришлось менять свою судьбу.

Ранее также сообщалось, что выкупная стоимость главного тренера Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.



Напомним, что 24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.