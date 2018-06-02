Маурисио Покеттино: "Когда тебе звонит "Реал, ты должен выслушать"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что счастлив в лондонской команде и сосредоточен на подготовке к новому сезону, при этом у него нет никаких предложений от "Реала". 46-летний аргентинец – кандидат номер один на пост наставника "сливочных". Напомним, 31 мая о своем уходе из Королевского клуба объявил Зинедин Зидан.

- Когда тебе звонит "Реал", ты должен выслушать. Хотя в моем случае это не зависит от меня, я недавно подписал пятилетний контракт с "Тоттенхэмом" и очень счастлив здесь, - цитирует Football Espana Покеттино. – Я счастлив здесь потому, что мне позволяют работать и расти здесь. Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на планировании будущего сезона и не влезать в разговоры, которые происходят вокруг. Будет еще много слухов, будет много всего сказано, но у меня нет новостей от "Реала". Зидан? Я не хочу и не могу комментировать отставку Зидана, но то, что он сделал в команде, без сомнений значительно: никто не выигрывал три Лиги чемпионов подряд.

Отметим, что 24 мая Покеттино продлил контракт со "шпорами" до 2023 года. Согласно новому соглашению, если какая-либо команда захочет выкупить контракт аргентинца, она должна будет заплатить 42,5 миллиона фунтов.

Другими возможными кандидатами на пост главного тренера "Реала" также являются Арсен Венгер, Маурицио Сарри и Гути.