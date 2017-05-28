Маурисио Пеллегрино: "Решение о моем будущем уже принято"

Главный тренер "Алавеса" Маурисио Пеллегрино отметил, что решение о его будущем в клубе уже принято. Он добавил, что объявит о нем на следующей неделе.

– Я расскажу о своем будущем на следующей неделе, если получится – в понедельник, – приводит Marca слова Пеллегрино. – Но решение о моем будущем уже принято.

Это был замечательный год. Я работал в этом сезоне, делая все то, что другие не хотят делать. Мы играли на пределе возможностей и были вознаграждены за приложенные усилия. Мы гордимся собой.

"Алавес" закончил сезон в чемпионате Испании на девятом месте, а также вышел в финал Кубка Испании, где проиграл "Барселоне" (1:3).