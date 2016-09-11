10:16 | ФУТБОЛ — Испания

Маурисио Пеллегрино: "Победа над "Барселоной"? В футболе возможно все"

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Суббота. Барселона. "Барселона" – "Алавес" – 1:2. Нападающие "Барсы" Лионель МЕССИ и НЕЙМАР.Крах "Барселоны", Дортмунда и Моуринью

Главный тренер "Алавеса" Маурисио Пеллегрино после победы команды в игре 3-го тура чемпионата Испании над "Барселоной" отметил, что команда упорно работала для достижения подобного результата. Специалист выразил надежду на то, что победа в Каталонии станет толчком для "Алавеса" к еще большему прогрессу.

– В футболе возможно все, – цитирует AS Пеллегрино. – В подобном положении каждый должен пробовать доставить столь грозному сопернику максимальное количество неприятностей. Мы много работали для того, чтобы выиграть эту встречу. Тем не менее, мы пропустили со стандартного положения, над чем еще предстоит поработать.

Если говорить в целом, то это лишь одна игра. Надеюсь, команда будет продолжать прогрессировать, а эта победа станет фундаментом к успехам коллектива.

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