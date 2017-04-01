Маурисио Пеллегрино: "Игра "Реала" не поменяется из-за отсутствия Криштиану Роналду"

Главный тренер "Алавеса" Маурисио Пеллегрино в преддверии игры 29-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил значимость нападающего мадридцев Криштиану Роналду для его команды. Встреча состоится в Мадриде 2 апреля и начнется в 17.15 по московскому времени.

– Слухи о том, что Криштиану Роналду не сыграет? Не думаю, что игра "Реала" из-за этого изменится, – цитирует Marca Пеллегрино. – Безусловно, португалец является определяющим игроком мадридцев. Меня же беспокоит только наша игра, наши шансы. Нужно обладать сильным характером, чтобы достойно выступить на "Сантьяго Бернабеу".