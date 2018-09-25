Матео Ковачич: "Модрич больше всех заслужил звание лучшего игрока года"

Полузащитник "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачич уверен, что хавбек "Реала" и его партнер по национальной команде Лука Модрич заслужил звание лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА.

- Просто лучший! Никто не заслужил этот трофей больше, чем ты, - написал игрок в Твиттере. - Наш капитан.

Церемония вручения наград прошла в Лондоне. 33-летний игрок получил приз лучшего игрока года из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

Победитель определится голосованием, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, а также онлайн-пользователи.

В сезоне-2017/18 Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018, где проиграл Франции (2:4).