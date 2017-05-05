16:52 | ФУТБОЛ — Испания

Матч "Сельта" - "Реал" перенесен на 17 мая

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Игра 21-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Реалом" состоится 17 мая и начнется в 22.00 по московскому времени, информирует пресс-служба лиги. Изначально матч должен был состояться 5 февраля, но был перенесен из-за погодных условий в Галисии.

Стадион "Сельты" "Балаидос" получил повреждения в связи со штормом. В частности, кусок крыши арены, под которой должны были расположиться болельщики гостей, сдуло ветром.

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