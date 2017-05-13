Матч "Реал" - "Севилья" станет последним для Пепе на "Сантьяго Бернабеу"

Защитник "Реала" Пепе попрощается с болельщиками на "Сантьяго Бернабеу" в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Согласно Cadena COPE, португалец и клуб так и не нашли общего языка в вопросе продления истекающего летом контракта, поэтому футболист покинет команду на правах свободного агента.

В уходящем сезоне у "Королевского клуба" осталось 4 матча, и предстоящая встреча с "Севильей" – последняя на домашнем стадионе столичного клуба. Таким образом, 34-летний футболист, перешедший в "Реал" летом 2007 года, попрощается с домашней публикой в предстоящей игре.

Отметим, что матч "Реал" – "Севилья" состоится в субботу, 14 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.