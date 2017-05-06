Матч против "Гранады" станет последним для Коэнтрау в "Реале"?

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау выйдет в стартовом составе команды на матч 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады", утверждает Marca. Согласно источнику, предстоящая встреча, скорее всего, станет последней для португальца в испанском клубе.

Игра против уже не имеющей шансов сохранить место в высшем дивизионе "Гранады" – последний шанс для мадридцев использовать активную ротацию. Далее команду ждет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Атлетико", а после этого – важнейшие игры в ла лиге, которые предрешат судьбу чемпионского титула. Вполне вероятно, что "Королевский клуб" 3 июня сыграет в финале Лиги чемпионов в Кардиффе.

Коэнтрау, который с февраля по октябрь 2016 года восстанавливался от повреждения, за отведенное ему время не смог завоевать место в стартовом составе команды, проведя в этом сезоне 5 матчей в трех турнирах.

Матч "Гранада" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.