Матч против "Эспаньола" станет для Маскерано последним в составе "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано покинет клуб после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола", сообщает Mundo Deportivo. Встреча состоится 25 января на домашнем стадионе каталонцев "Камп Ноу". По информации источника, 33-летний аргентинец из-за травмы не выйдет на поле в первой кубковой игре, которая состоится 17 января.

Ожидается, что новым клубом Маскерано станет "Хэбэй Чайна Форчун". Сумма сделки по ветерану сине-гранатовых должна составить 10 миллионов евро. 14-й номер, под которым защитник выступает в "Барселоне", после его ухода перейдет к новичку команды Филиппе Коутинью.