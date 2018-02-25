Матч команд второго испанского дивизиона отменен из-за урагана

Игра сегунды между "Тенерифе" и "Луго", которая должна была пройти сегодня вечером, перенесена на понедельник. Причина тому – ураганный ветер и сильные дожди, обрушившиеся на Канарские острова. Непогода в регионе длится всю последнюю неделю, скорость ветра в некоторых районах достигала 90 км/ч.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям местного правительства присвоило урагану "высокий" уровень угрозы, многие открытые спортивные сооружения закрыты для посещения, местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздерживаться от прогулок. (Егор БЫЧКОВ)