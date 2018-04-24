Матч "Барселона" - "Реал" будет судить Эрнандес Эрнандес

Судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен на матч 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", сообщает Marca. Игра состоится 6 мая на "Кап Ноу".

Эрнандес Эрнандес работал на игре между "Барселоно" и "Реалом" в апреле 2017 года. Тогда победу одержали каталонцы - 3:2. На 77-й минуте арбитр удалил защитника мадридцев Серхио Рамоса.