21:03 | Футбол — Испания

Матч "Барселона" - "Реал" будет судить Эрнандес Эрнандес

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Судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен на матч 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", сообщает Marca. Игра состоится 6 мая на "Кап Ноу".

Эрнандес Эрнандес работал на игре между "Барселоно" и "Реалом" в апреле 2017 года. Тогда победу одержали каталонцы - 3:2. На 77-й минуте арбитр удалил защитника мадридцев Серхио Рамоса.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Patera Что прикольного? Что его имя - Александр, фамилия - Эрнандес, имя его деда совпадает с фамилией, но СЭ предпочитает заниматься желтизной, а всякие ведутся на это?/////////Вот, баламошка узнал что-то новое сёдня. Ура!

21:56

Patera

Что прикольного? Что его имя - Александр, фамилия - Эрнандес, имя его деда совпадает с фамилией, но СЭ предпочитает заниматься желтизной, а всякие ведутся на это?

21:36

Millwall82

Прикольная фамилия. И имя.

21:07

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