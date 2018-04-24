Матч "Барселона" - "Реал" будет судить Эрнандес Эрнандес

Судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначен на матч 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", сообщает Marca. Игра состоится 6 мая на "Кап Ноу".
Эрнандес Эрнандес работал на игре между "Барселоно" и "Реалом" в апреле 2017 года. Тогда победу одержали каталонцы - 3:2. На 77-й минуте арбитр удалил защитника мадридцев Серхио Рамоса.
баламошка
Patera Что прикольного? Что его имя - Александр, фамилия - Эрнандес, имя его деда совпадает с фамилией, но СЭ предпочитает заниматься желтизной, а всякие ведутся на это?/////////Вот, баламошка узнал что-то новое сёдня. Ура!
21:56
Patera
Что прикольного? Что его имя - Александр, фамилия - Эрнандес, имя его деда совпадает с фамилией, но СЭ предпочитает заниматься желтизной, а всякие ведутся на это?
21:36
Millwall82
Прикольная фамилия. И имя.
21:07