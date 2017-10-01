Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей?

Игра 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" но без зрителей. Такое решение сейчас обсуждается каталонским клубом, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что матч может быть отменен. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Сине-гранатовые обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании. (Егор БЫЧКОВ)