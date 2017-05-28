Мать Криштиану Роналду опровергла слухи о беременности подруги футболиста

Долорес Сантуш, мать нападающего "Реала" Криштиану Роналду, опровергла слухи о беременности его девушки Джоджины Родригес. На этой неделе в Инстаграме футболист опубликовал совместный снимок с девушкой, на котором он держит руку на ее животе. СМИ предположили, что это может быть намек на ее беременность.

❤️️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 25 2017 в 12:33 PDT

- Глупости. Это всего лишь рука на животе. Насколько я знаю, Криштиану не собирается больше заводить детей, - цитирует goal.com Сантуш.

У Криштиану Роналду есть сын Криштиану-младший 2010 года рождения, рожденный от суррогатной матери.