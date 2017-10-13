Маскерано задумывается об уходе из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано рассказал, что, возможно, покинет команду по окончании сезона. Причиной ухода может послужить то, что аргентинец стал получать меньше игрового времени на поле.

- Совершенно очевидно, что я стал меньше играть в "Барселоне", - приводит Marca слова Маскерано. - Я стараюсь быть готовым всегда выйти на поле. У меня еще действует контракт с клубом. Когда закончится сезон - я пойму, что делать. Я еще ни с кем не разговаривал о своем будущем. В "Барселоне" мне всегда говорили, что счастливы со мной. Но настанет время подумать.

Отметим, в этом сезоне 33-летний игрок провел 4 матча за "Барселону". В прошлом сезоне аргентинец выходил на поле 40 раз.