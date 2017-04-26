Маскерано забил первый гол за 7 лет

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (7:1) забил свой первый гол за каталонцев. 32-летний аргентинец на 67-й минуте реализовал пенальти. Футболист в 2010 году перебрался в стан сине-гранатовых из "Ливерпуля".

Примечателен тот факт, что год назад в СМИ появилась информация о том, что Маскерано отказывается исполнять пенальти, так как не хочет, чтобы его дебютный гол был не с 11-метровой отметки, а с игры.