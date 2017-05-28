Маскерано пропустит шесть недель из-за травмы колена

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано выбыл на шесть недель из-за травмы колена, полученной в финале Кубка Испании с "Алавесом" (3:1). На 8-й минуте встречи аргентинец головой столкнулся с полузащитником Маркосом Льоренте, после чего не смог продолжить игру.

После матча у него была диагностировано растяжение задней капсулы правого колена. На восстановление уйдет шесть недель.

Таким образом, Маскерано пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины с Бразилией и Сингапуром, которые пройдут 9 и 13 июня соответственно.