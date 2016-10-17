16:08 | ФУТБОЛ — Испания

Маскерано подписал новый контракт с "Барселоной"

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"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Хавьером Маскерано. Срок нового соглашения с 32-летним игроком сборной Аргентины рассчитан до июня 2019 года. Сумма отступных в случае продажи составит 100 миллионов евро.

Напомним, Маскерано перешел в "Барселону" в 2010 году из "Ливерпуля". С тех пор он провел за команду 209 официальных матчей, а также завоевал 16 трофеев.

 

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