Маскерано подписал новый контракт с "Барселоной"

"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Хавьером Маскерано. Срок нового соглашения с 32-летним игроком сборной Аргентины рассчитан до июня 2019 года. Сумма отступных в случае продажи составит 100 миллионов евро.

Напомним, Маскерано перешел в "Барселону" в 2010 году из "Ливерпуля". С тех пор он провел за команду 209 официальных матчей, а также завоевал 16 трофеев.