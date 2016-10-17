Маскерано подписал новый контракт с "Барселоной"

"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Хавьером Маскерано. Срок нового соглашения с 32-летним игроком сборной Аргентины рассчитан до июня 2019 года. Сумма отступных в случае продажи составит 100 миллионов евро.
Напомним, Маскерано перешел в "Барселону" в 2010 году из "Ливерпуля". С тех пор он провел за команду 209 официальных матчей, а также завоевал 16 трофеев.
[CONTRACT NEWS] @Mascherano signs his extension to keep him at the Club until 2019. More info at https://t.co/5YQHLmhIlK pic.twitter.com/SXSpFv0dwI– FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 октября 2016 г.