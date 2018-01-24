Маскерано - об уходе из "Барселоны": "Время просыпаться - этот сон подошел к концу"

Защитник Хавьер Маскерано сказал, что 7,5 лет, проведенных в "Барселоне" - это больше, чем то, на что он рассчитывал. 24 января сине-гранатовые объявили о переходе 33-летнего аргентинца в "Хэбэй Чайна Форчун".

- Я - большой счастливчик, потому что 7,5 лет назад приехал сюда за исполнением своей мечты, - приводит официальный Инстаграм "Барселоны" слова Маскерано. - Это время прошло как во сне. И теперь пора проснуться - сон закончился. Он продлился дольше, чем я когда-либо мог себе представить. Пришло время сказать: "Прощайте", и увезти с собой отсюда подаренную мне любовь, нежность и все самое лучшее, что только могло со мной произойти". (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, Макскерано выступал за "Барселону" с 2010 по 2018 год. За это время он провел 334 официальных матча, забив 1 гол. Он помог каталонцам выиграть 17 трофеев.