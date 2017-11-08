Маскерано недоволен игровым временем в "Барселоне" и может вернуться в Аргентину?

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано расстроен количеством игрового времени за каталонский клуб и намекнул, что может вернуться в Аргентину. Напомним, что 33-летний футболист играет за "Барсу" с 2010 года. В этом сезоне он принял участие всего в 6 играх чемпионата Испании.

– Решение о своем будущем я буду принимать по мере того, как будут развиваться мои дела в клубе, – цитирует The Sun Маскерано. – Понятно, что сейчас в "Барселоне" я играю не очень часто. Я выхожу на поле, но уже не считаюсь игроком основного состава. Мне хочется играть больше, но я не могу сказать, что другие игроки этого не заслуживают. У меня еще не было предложений из Аргентины. Я еще даже не думал об этом. Посмотрим, что будет дальше.

Всего на его счету 331 матч за каталонцев, в которых он забил один мяч и сделал 8 голевых передач.