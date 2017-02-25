Маскерано и Туран пропустят матч с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике определился с заявкой на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". Как сообщает пресс-служба клуба, Хавьер Маскерано и Арда Туран не помогут команде в Мадриде. Встреча состоится завтра и начнется в 18.15 по московскому времени.

Полностью состав "Барселоны", отправившийся в Мадрид, выглядит следующим образом: тер Штеген, Силлессен, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Неймар, Рафинья, Алькасер, Жорди Альба, Динь, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Юмтити и Матье.