Мартинес выведен из общей группы игроков "Реал Сосьедад" из-за вероятного перехода в "Барселону"

Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес сегодня провел тренировку вне общей группы команды. Согласно AS, соответствующее решение тренерский штаб басков принял в связи с тем, что игрок в ближайшее время должен перейти в "Барселону".

Ранее сообщалось, что за 26-летнего игрока сине-гранатовые заплатят 32 миллиона евро. Контракт Мартинеса с каталонцами будет рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне испанец провел 34 матча в ла лиге, в которых он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.