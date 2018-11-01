Мартинес не комментирует слухи о назначении в "Реал"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не комментирует слухи о возможном назначении на пост рулевого "Реала", сообщает AS.

Испанский специалист Роберто Мартинес не стал комментировать слухи изданию VTM Nieuws о возможном назначении на пост главного тренера "Реала". Наставник сборной Бельгии может поменять место работы, поскольку ранее федерация бронзового призера ЧМ-2018 заявила о готовности отпустить тренера в стан "сливочных".

29 октября "Реал" объявил о досрочном расторжении контракта с Хуленом Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Сантьяго Солари.