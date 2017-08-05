Мартинес на следующей неделе перейдет в "Барселону"?

Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес в ближайшее время перейдет в "Барселону", сообщает Marca. По данным издания, клуб из Сан-Себастьяна не собирается продавать 26-летнего игрока, в то время как главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде убеждает руководство купить футболиста.

Отмечается, что на следующей неделе "Барселона" готова заплатить за Мартинеса указанную в его контракте сумму отступных – 32 миллиона евро. "Сине-гранатовые" хотят завершить переход к 9 августа.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мартинес входит в число приоритетных трансферных целей "Барселоны". Сообщалось, что сам защитник уже согласился на переход.

Мартинес выступает за "Реал Сосьедад" с 2011 года, сыграв за это время 222 матча и забив 17 голов.