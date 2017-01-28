Мартин Монтойя: "У Канселу ДНК игрока "Барселоны"

Защитник "Валенсии" Мартин Монтойя считает, что его одноклубник Жоау Канселу может перейти в "Барселону". По словам воспитанника каталонцев, португалец подходит этому клубу, в который надеется вернуться и Монтойя.

– Канселу сможет заиграть в "Барселоне", – цитирует A Bola Монтойю. – У этого игрока ДНК футболиста "Барселоны". Он очень здорово атакует и обладает всеми качествами, чтобы играть за команду, любящую контролировать мяч. Я всегда говорил, что "Барселона" – лучший клуб в мире. Все хотели бы в нем играть. Но сейчас я готов на все ради своего нынешнего клуба. А будущего никто не знает.