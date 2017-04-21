Марселу: "Весь мир останавливается, чтобы посмотреть игру "Реал" – "Барселона"

Защитник "Реала" Марселу в преддверии матча 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" отметил, что для него честь быть участником такого исторического противостояния. Бразилец подчеркнул, что мировая общественность начинает обсуждать матч "Реала" против "Барселоны" за месяц до его начала.

– Это по-настоящему захватывающее противостояние, – сказал для La Liga World Марселу. – Мир останавливается, чтобы посмотреть эту игру. Каждый футболист мечтает когда-нибудь стать участником класико. Люди начинают говорить об игре за месяц до ее начала.

Мне повезло быть участником столь исторического противостояния. Просто разговоры об этом заставляют бежать мурашки по моему телу. Истинное удовольствие – это когда ты понимаешь, что миллионы людей отложили в сторону все дела, чтобы посмотреть на ваш матч. Для меня честь быть участником таких игр, и ощущения, которые ты испытываешь на поле, просто не передать словами.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.