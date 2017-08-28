Защитник "Реала" Марселу после ничьей с "Валенсией" (2:2) в матче 2-го тура чемпионата Испании отметил, что такой результат для мадридцев равен поражению. По мнению бразильца, соперник не заслужил ничью.

- Ничья с "Валенсией" равна поражению, - приводит Marca слова Марселу. - "Валенсия" играла, как слабая команда, убивающая время. Мы должны были одержать победу. Отсутствие Серхио Рамоса и Криштиану Роналду? Конечно, они - отличные игроки, которые очень помогают нам на поле. Но не надо думать, что мы можем побеждать только с ними.

Трансляция матча "Реал" - "Валенсия"