Марселу: "Удаление Рамоса? Я не тот, кто должен говорить капитану хорошо ли он поступил"

Защитник "Реала" Марселу остался доволен победой над "Депортиво" в матче 1-го тура чемпионата Испании (3:0). Также он отказался комментировать красную карточку Серхио Рамоса.

- Мы - чемпионы, хотя мы знаем, что теперь это уже не важно, - цитирует пресс-служба клуба Марселу. - Сегодня было главное выиграть. Осталось еще много игр, но мы начали хорошо, проделали хорошую работу. Тренер просит нас держать мяч и быть внимательны. Теперь мы должны играть и побеждать в каждой игре.

Удаление Серхио Рамоса? Я не из тех, кто должен говорить капитану хорошо ли он поступил. Это был трудный матч, а удаления - это то, что происходит в футболе.

Трансляция матча "Депортиво" - "Реал"