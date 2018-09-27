Марселу: "Севилья" была лучше "Реала"

Защитник "Реала" Марселу признал, что его команда по делу уступила "Севилье" (0:3) в матче чемпионата Испании. Все три мяча "Реал" пропустил в первом тайме.

– Нужно признать, что "Севилья" в первом тайме была лучше, – цитирует AS Марселу. – Мы больше распоряжались мячом во втором тайме, но соперник был опасен в контратаках и заслужил победу. Если бы гол Модрича после перерыва засчитали, все могло сложиться иначе. Мы старались изо всех сил. Надо избегать подобных ошибок в будущем. Необходимо изменить ситуацию сейчас же, чтобы быть готовыми к следующему матчу.