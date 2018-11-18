Марселу: "Серхио Рамос часто мне помогал в "Реале"

Защитник "Реала" Марселу назвал "Королевский клуб" лучшей командой в мире. 30-летний бразилец признался, что его одноклубник Серхио Рамос очень сильно помогал ему в первое время.

– Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что играю за лучший клуб в мире, – цитирует Марселу AS. – Дебютировать за клуб твоей мечты в 18 лет – это неописуемо. Очень нервничал в тот день, просто хотел выйти на поле и играть. Когда перешел в "Реал", то в команде было много звезд, и это был особенный день. Много раз пересматривал дебютный матч с "Депортиво", так как это был мой первый день на поле с лучшим клубом в мире. Одноклубники давали мне много советов. Рамос часто разговаривает со мной. Он мне очень помог, ценю все его советы.

В текущем сезоне Марселу сыграл за "Реал" в 10 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.