Марселу: "Помимо того, что Роберто Карлос мой кумир, он также является моим другом"

Защитник "Реала" Марселу отметил, что легенда клуба Роберто Карлос помог ему с адаптацией в мадридской команде. Марселу также подчеркнул, что у нападающего Марко Асенсио большое будущее.

– Роберто Карлос действительно помог мне адаптироваться в "Реале", когда я только приехал сюда, - цитирует клубная пресс-служба Марселу. - Он отвез меня домой, чтобы познакомить со своей семьей, дал мне свой номер телефона... Очень неожиданно, когда столь статусный игрок помогает новичку команды, да еще и своему конкуренту. Помимо того, что он был моим кумиром, он стал для меня другом.

Я многому научился у Роберто Карлоса, он был моим наставником, и теперь я пытаюсь вести себя также в отношениях с Тео Эрнандезом. Он отличный игрок. Каждый хочет помочь ему, но я предпочитаю говорить с Тео за пределами поля, чтобы помочь ему на самом поле. Асенсио – еще один талант в нашем клубе, у которого действительно светлое будущее.