Марселу – о матче с "Атлетико": "Судья мог назначить 3 или 4 пенальти"

Защитник "Реала" Марселу разочарован результатом матча 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0). По его словам, в этой встрече у главного судьи было достаточно поводов, чтобы назначить несколько пенальти.

– В этом матче можно было поставить три или четыре пенальти, но я не хочу говорить об этом. Судейские ошибки случаются в футболе, – приводит Marca слова Марселу. – Рамос? Не знаю, что с ним случилось. Я просто хочу играть в футбол, а не драться.

Напомним, что в этой встрече защитник "Атлетико" Лукас сломал нос Серхио Рамосу. Испанец был заменен в перерыве. Сроки его восстановления неизвестны.

Лукас сломал нос Серхио Рамосу. Видео