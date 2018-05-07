Марселу: "Мне не нравятся видеоповторы"

Защитник "Реала" Марселу после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2) отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) ему не по душе. Напомним, по ходу встречи главный арбитр принял несколько спорных решений. В одном из эпизодов он не назанчил довольно явный пенальти за снос Марселу.

– Иногда судьи ошибаются, иногда нет. Иногда ошибки происходят в твою пользу, порой это случается в пользу соперника. Это не так важно. Система видеоповторов отняли бы у футбола его особенность, его изюминку. Хотя я и не принимаю таких решений, лично мне эта система не нравится, – цитирует Марсело ESPN US.