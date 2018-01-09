15:48 9 января | Футбол — Испания

Марселу: "Есть ощущение, что "Реал" тонет"

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Защитник "Реала"  Марселу отметил, что в команде осознают сложность положения после ничьей с "Сельтой" (2:2) в чемпионате Испании. Отставание от "Барселоны" в турнирной таблице составляет уже 16 очков.

– Со стороны кажется, что мы грустны, злы и чувствуем, будто тонем, – цитирует The Independent Марселу. – Это одна из худших ситуаций, в которых я оказывался в "Реале". Постараемся усерднее работать и бороться, чтобы выиграть следующий матч. Нам совсем не нравится положение дел. Чем больше матчей мы заканчиваем вничью, тем большее давление испытываем. Нам нужно сражаться не опуская рук, чтобы снова начать выигрывать.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

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Храбрец*

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Molochnik1972

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