Марселу: "Есть ощущение, что "Реал" тонет"

Защитник "Реала" Марселу отметил, что в команде осознают сложность положения после ничьей с "Сельтой" (2:2) в чемпионате Испании. Отставание от "Барселоны" в турнирной таблице составляет уже 16 очков.

– Со стороны кажется, что мы грустны, злы и чувствуем, будто тонем, – цитирует The Independent Марселу. – Это одна из худших ситуаций, в которых я оказывался в "Реале". Постараемся усерднее работать и бороться, чтобы выиграть следующий матч. Нам совсем не нравится положение дел. Чем больше матчей мы заканчиваем вничью, тем большее давление испытываем. Нам нужно сражаться не опуская рук, чтобы снова начать выигрывать.