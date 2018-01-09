Марселу: "Есть ощущение, что "Реал" тонет"

Защитник "Реала" Марселу отметил, что в команде осознают сложность положения после ничьей с "Сельтой" (2:2) в чемпионате Испании. Отставание от "Барселоны" в турнирной таблице составляет уже 16 очков.
– Со стороны кажется, что мы грустны, злы и чувствуем, будто тонем, – цитирует The Independent Марселу. – Это одна из худших ситуаций, в которых я оказывался в "Реале". Постараемся усерднее работать и бороться, чтобы выиграть следующий матч. Нам совсем не нравится положение дел. Чем больше матчей мы заканчиваем вничью, тем большее давление испытываем. Нам нужно сражаться не опуская рук, чтобы снова начать выигрывать.
Flamenco
Перес молодец, чем дольше удерживает Кристинку тем хуже для Реала!
23:27 9 января
Храбрец*
Есть ощущение, что вы СПЛАВЛЯЕТЕ...
18:07 9 января
Molochnik1972
И ты одна из этих причин
16:30 9 января