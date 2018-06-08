Марселу: "Для Неймара двери "Реала" всегда открыты"

Защитник "Реала" Марселу заявил, что в команде всегда будут рады такому игроку, как нападающий "ПСЖ" Неймар, а также рассказал про слухи, что приходу бразильца мешает Криштиану Роналду.

- Криштиану Роналду не владеет "Реалом". Если президент (Флорентино Перес. – Прим. "СЭ") решит, в команду может прийти любой футболист, - заявил Sky Sports Марселу. - Говорят, что Неймар все еще не в "Реале", потому что Роналду здесь, но ничего подобного на самом деле нет. Все игроки хотят, чтобы Криштиану остался в команде, и это никак не связано с вопросом Неймара – для него наши двери всегда открыты. Думаю, лучшие футболисты в мире должны играть за "Реал", и, как я уже не раз говорил, мне кажется, что однажды Неймар перейдет к нам.

Слухи о переходе 26-летнего нападающего в "Реал" ходят, начиная с зимы 2018 года. Однако ранее Неймар заявил, что не собирается покидать Париж.