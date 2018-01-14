Марселу: "Чувствуется, что "Реал" тонет"

Защитник "Реала" Марселу после матча 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (0:1) отметил, что ранее не попадал в такую ситуацию с командой. Бразилец выступает за мадридцев уже 11 лет, а команда в последний раз играла так слабо в примере 12 лет назад.

- У нас сейчас худшая ситуация за мою карьеру в клубе, - приводит ВВС слова Марселу. - Мы расстроены. Чувствуется, что "Реал" тонет. Но мы этого не заслужили, потому что играли хорошо. Мяч не хотел залетать в ворота. Я не могу объяснить, почему так получается.