10:56 | ФУТБОЛ — Испания

Марселу - болельщикам: "Заткнитесь, идиоты"

Марселу - болельщикам: "Заткнитесь, идиоты". Фото "СЭ"
Марселу - болельщикам: "Заткнитесь, идиоты". Фото "СЭ"
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Защитник "Реала" Марселу грубо ответил болельщикам в своем Instagram. Бразилец через социальную сеть поздравил партнера по национальной сборной Неймара с днем рождения. Однако поздравлений в адрес одноклубника Криштиану Роналду, у которого день рождения также 5 февраля, в социальной сети не оказалось.

Болельщики во множестве комментариях под фото с поздравлениями Неймара вопрошали, мол, где поздравления в адрес португальского нападающего. В итоге Марселу ответил им следующее: "Заткнитесь, идиоты" (Shut the f*ck up idiots). 

Стоит добавить, что следующий пост Марселу был посвящен Криштиану Роналду.

 

Magrin parabéns muitas felicidades 🎉🎈🍾 Muita saúde muito amor e sucesso irmaozin Te amo!!! @neymarjr

Фото опубликовано Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) Фев 5 2017 в 5:50 PST

 

Bichooo hoje é teu dia mané!!! 😀 Parabéns 🎈🎊🍾 felicidades Bro! @cristiano

Фото опубликовано Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) Фев 5 2017 в 5:56 PST

 

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