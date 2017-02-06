Марселу - болельщикам: "Заткнитесь, идиоты"

Защитник "Реала" Марселу грубо ответил болельщикам в своем Instagram. Бразилец через социальную сеть поздравил партнера по национальной сборной Неймара с днем рождения. Однако поздравлений в адрес одноклубника Криштиану Роналду, у которого день рождения также 5 февраля, в социальной сети не оказалось.

Болельщики во множестве комментариях под фото с поздравлениями Неймара вопрошали, мол, где поздравления в адрес португальского нападающего. В итоге Марселу ответил им следующее: "Заткнитесь, идиоты" (Shut the f*ck up idiots).

Стоит добавить, что следующий пост Марселу был посвящен Криштиану Роналду.

Magrin parabéns muitas felicidades 🎉🎈🍾 Muita saúde muito amor e sucesso irmaozin Te amo!!! @neymarjr Фото опубликовано Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) Фев 5 2017 в 5:50 PST