Марселино: "Я не боюсь увольнения из "Валенсии"

Главный тренер "Валенсии" Марселино не боится увольнения. Его спросили об этом после ничьей с "Вальядолидом" (1:1), которая стала для "Валенсии" 11-й в 19 матчах чемпионата Испании.

– Я никогда не боюсь, что меня уволят, – цитирует AS Марселино. – Если клуб считает, что смена тренера принесет больше побед, то пусть так. Если они подумают, что виноват только я. В футболе не нужно ничего бояться. Я уверен в своей команде и в своем штабе. Нам почти в каждой игре не везет. Это больно ударяет по нам. Необходимо показать, что мы победители. Нужно превратить свой потенциал в победы. Конечно, все раздражены, но я горжусь тем, как ребята работают и не сдаются.