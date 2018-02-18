Марселино Тораль: "Не думаю, что кто-то ждал от "Валенсии" такого результата в этом сезоне"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль после матча 24-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1) отметил, что все знали, что соперник будет сражаться на своем стадионе. Он также добавил, что вряд ли кто-то ожидал от футболистов такого успешного выступления в этом сезоне.

– Мы хорошо начали матч, были на высоте в течение 20 минут, но "Малага" забила гол в свое первом моменте. Таких вещей нужно избегать, – приводит пресс-служба "Валенсии" слова Тораля. – После того как Коклен сравнял счет, "Малага" открылась, потому что ничья не устраивала их. И мы воспользовались этим. "Малага" значительно лучше стала играть в обороне с приходом нового главного тренера. Мы знали, что они будут сражаться и что на этом стадионе будет сложно получить очки.

Мы могли бы волноваться, если бы занимали 12-е место в таблице, но мы идем третьими. Не думаю, что кто-то ждал такого результата от команды в этом сезоне.

"Валенсия" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.